Однако на восток страны вернутся небольшие морозы.

В среду, 13 декабря, в Украине ожидается теплая погода. Практически по всей стране, кроме востока, будет плюсовая температура 0°...+5°, на юге в Закарпатской области воздух прогреется до +5°...+8°. На восток Украины вернутся небольшие морозы - днем тут будет -3°...-1°. Местами на западе Украины пройдут дожди, на севере возможен мокрый снег, а на востоке осадки будут в виде снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Тернополе 13 декабря ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +3°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+1°.

В Одессе 13 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°,пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем 0°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°, снег.

Приметы погоды 13 декабря

Если вода в реке тихая, то зима будет хорошая, шумная - будут сильные морозы, бури и метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.

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