13 декабря в Украине продолжится оттепель / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

В среду, 13 декабря, в Украине ожидается теплая погода. Практически по всей стране, кроме востока, будет плюсовая температура 0°...+5°, на юге в Закарпатской области воздух прогреется до +5°...+8°. На восток Украины вернутся небольшие морозы - днем тут будет -3°...-1°. Местами на западе Украины пройдут дожди, на севере возможен мокрый снег, а на востоке осадки будут в виде снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
  • Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, дождь.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
  • В Тернополе 13 декабря ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Черновцах в среду - сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.
  • В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью +1° днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+1°.
  • В Одессе 13 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°,пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+8°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем 0°, небольшой снег.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°, снег.
13 декабря в ряде областей Украины будут дожди и мокрый анег / фото УНИАН

Приметы погоды 13 декабря

Если вода в реке тихая, то зима будет хорошая, шумная - будут сильные морозы, бури и метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная. 

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