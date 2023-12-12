В среду, 13 декабря, в Украине ожидается теплая погода. Практически по всей стране, кроме востока, будет плюсовая температура 0°...+5°, на юге в Закарпатской области воздух прогреется до +5°...+8°. На восток Украины вернутся небольшие морозы - днем тут будет -3°...-1°. Местами на западе Украины пройдут дожди, на севере возможен мокрый снег, а на востоке осадки будут в виде снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
- В Тернополе 13 декабря ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.
- В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду будет ночью +1° днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+1°.
- В Одессе 13 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°,пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+8°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем 0°, небольшой снег.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°, снег.
Приметы погоды 13 декабря
Если вода в реке тихая, то зима будет хорошая, шумная - будут сильные морозы, бури и метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.