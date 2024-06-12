Сегодня во многих областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и порывы ветра.

В Украине 12 июня ожидается непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В центральных, южных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, 12 июня в большинстве областей ожидаются грозы, а в северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут значительные дожди.

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Из-за непогоды по всей стране, кроме западных областей, объявили І уровень опасности, желтый.

Погода 12 июня - прогноз по Украине

В среду в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Пройдут кратковременные дожди и грозы. В северных, Винницкой, Черкасской областях осадки будут значительными. В южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Днем в большинстве западных областей будет без осадков.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях днем составит +18°...+23°. На остальной территории ожидается комфортная температура в пределах +20°...+25°, в восточных, южных областях воздух прогреется до +25°...+30°, а в Крыму раскалит до +34°.

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