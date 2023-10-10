Со среды, 11 октября, в Украине начнется потепление. Первыми его ощутят жители западных областей, где столбики термометров покажут +14°...+18°. На остальной территории все еще будет холодно, +8°...+14°. Без осадков, лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +15°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.
- В Тернополе 11 октября ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
- В Виннице завтра будет 0°...+13°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +1° днем +14°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.
- В Одессе 11 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+9°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +1°...+11°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +7°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.
Приметы погоды 11 октября
Если в этот день снова начали цвести деревья, то осень будет теплой.