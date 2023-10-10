Осадков 11 октября не ожидается.

Со среды, 11 октября, в Украине начнется потепление. Первыми его ощутят жители западных областей, где столбики термометров покажут +14°...+18°. На остальной территории все еще будет холодно, +8°...+14°. Без осадков, лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +15°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.

В Тернополе 11 октября ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Виннице завтра будет 0°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 11 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+9°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +1°...+11°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +7°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.

Приметы погоды 11 октября

Если в этот день снова начали цвести деревья, то осень будет теплой.

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