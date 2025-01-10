Синоптики предупреждают о непогоде.

На пятницу, 10 января, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях пройдет дождь, на западе страны - с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах осадки будут значительными. На остальной территории 10 января будет без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура днем в западных и северных областях снизится до +4°...+9°, на остальной территории будет +8°...+13°, а в Крыму столбики термометров покажут +11°...+16°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем будет идти дождь. Ветер будет южный, 7-12 м/с. По области воздух прогреется до +4°...+9°, а в Киеве днем будет +7°...+9°.

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