На сегодня, 22 мая, почти по всей Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, опасность будет сохраняться в большинстве областей, кроме:
- Львовской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Запорожской.
Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда сочетаются высокая температура воздуха и бездождевая погода. Именно эти условия приводят к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.
Погода сегодня - прогноз на 22 мая
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями.
В южных, восточных, днем и в большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит днем +18°...+23°.
В Киевской области, по прогнозам синоптиков, также ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10м/с.
Температура днем +18°...+23°; в Киеве днем столбики термометров будут показывать +21°..+23°.