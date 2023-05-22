В Украине существует высокая вероятность лесных пожаров.

На сегодня, 22 мая, почти по всей Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться в большинстве областей, кроме:

Львовской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Запорожской.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда сочетаются высокая температура воздуха и бездождевая погода. Именно эти условия приводят к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.

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Погода сегодня - прогноз на 22 мая

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями.

В южных, восточных, днем и в большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит днем +18°...+23°.

В Киевской области, по прогнозам синоптиков, также ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10м/с.

Температура днем +18°...+23°; в Киеве днем столбики термометров будут показывать +21°..+23°.

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