Сегодня во многих областях ожидаются грозы, местами даже с градом и шквалами до 20 м/с.

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Днем 2 августа в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Киеве ожидается гроза, а в Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сообщается, что сегодня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 метр, без негативных последствий.

"В местах выпадения значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - предупредили спасатели.

Кроме этого, 2 августа в восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине накануне бушевала непогода. За это обесточенными остались более полутысячи населенных пунктов в семи областях.

Во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, которые сидели на скамейке. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке. От полученных травм они погибли на месте.

Автор: Екатерина Лиманская