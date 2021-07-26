Во вторник в Киев вернется 30-градусная жара. Ночью столбики термометров покажут +19°, а днем воздух прогреется до +31°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня будет малооблачная погода с периодами полного прояснения.
Немного облегчит жару южный ветер, скорость которого составит 2,2 - 4,2 м/с.
Атмосферное давление 50 миллиметров ртутного столба, однако к вечеру оно снизится до 747 миллиметров.
Погода в Украине 27 июля
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, ливень.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, гроза.
В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +30°, почти безоблачно.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +18°, днем +30°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +19°...+30°, почти безоблачно.
В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет почти безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, почти безоблачно.
В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+32°, ясно и безоблачно.
В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.
В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+31°, почти безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+31°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +33°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: