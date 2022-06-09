В пятницу, 10 июня, в Украине ожидается настоящая летняя жара. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +28°...+30°, лишь в Одесской области и в Крыму будет немного прохладнее. При этом в Черновицкой области и на юге страны пройдут небольшие дожди, местами - грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +28°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Тернополе 10 июня ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+29°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, гроза.
- В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+29°.
- В Одессе 10 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, легкий дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+24°, легкий дождь.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
Народные приметы на 10 июня
10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.