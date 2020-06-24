Женщина с детьми едва спаслись: в Яремче на дороге пропасть образовалась буквально за минуту (видео)

Женщина с детьми едва успели перейти на более безопасный участок дороги.

Люди успели спастись / скриншот

В Сети появилось видео, как дорога в Яремче проваливается в результате паводков.

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Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице «Наше Прикарпатье». На кадрах можно увидеть, как сначала в земле формируются трещины, а потом дорога обваливается.

При этом, женщина с детьми едва успевают перейти на более безопасный участок дороги, после чего земля просто обваливается вниз.

«Когда земля рушится под ногами», – говорится в описании к видео.

В конце ролика автор фокусирует камеру на пропасти, которая образовалось буквально за минуту.

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Видео: Марьян Попадинец

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 июня в результате сильных дождей в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов.

Премьер-министр Денис Шмигаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Николай Балан, председатель ГСЧС Николай Чечеткин вылетели в Ивано-Франковскую область для координации сил в преодолении непогоды.