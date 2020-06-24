Непогода на западе Украины: для преодоления последствий привлекли авиацию и дополнительные силы МВД (фото, видео)

Из проблемных районов эвакуировали около 400 жителей.

К ликвидации последствий масштабных наводнений на Западной Украине привлечекли авиацию и дополнительные силы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Прикарпатье прибыли премьер Денис Шмыгаль, главы МВД и Нацгвардии.

"Интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Подтоплено около 200 населенных пунктов. Создан оперативный штаб, возглавляемый премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды", - говорится в сообщении.

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По словам министра Арсена Авакова, в регионах, которые страдают от паводков, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 гвардейцев горно-патрульной роты. Из региона уже эвакуированы около 400 человек, трое человек погибли.

Аваков добавил, что штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине.