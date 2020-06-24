Непогода на западе Украины: для преодоления последствий привлекли авиацию и дополнительные силы МВД (фото, видео)
Из проблемных районов эвакуировали около 400 жителей.
К ликвидации последствий масштабных наводнений на Западной Украине привлечекли авиацию и дополнительные силы Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На Прикарпатье прибыли премьер Денис Шмыгаль, главы МВД и Нацгвардии.
"Интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Подтоплено около 200 населенных пунктов. Создан оперативный штаб, возглавляемый премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды", - говорится в сообщении.
В Черновцах река Прут подтопила крупнейший рынок города (фото)
По словам министра Арсена Авакова, в регионах, которые страдают от паводков, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 гвардейцев горно-патрульной роты. Из региона уже эвакуированы около 400 человек, трое человек погибли.
Аваков добавил, что штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине.
- Винница+26°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+26°... +13°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+27°... +15°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+21°... +16°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+22°... +16°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+24°... +16°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+24°... +17°