Фото заснеженной горы Поп Иван очаровывает своей зимней атмосферой.

В Карпатах утром в пятницу, 6 января, падает снег. Кроме того, на высокогорье ударил мороз - температура там достигла минус 8 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook и опубликовал зимнее атмосферное фото с горы Поп Иван.

"По состоянию на 10:00 06.01.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 6 м/с., температура воздуха -8°С. Падает снег", — говорится в сообщении.

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Похолодание в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что похолодание в Украине придется на 6-9 января. Температура будет снижаться до -16°. По ее данным, самыми холодными в рождественские дни и ночи будут север, восток и часть центра.

А Погода УНИАН сообщала, что в Украине после аномально теплого начала января ожидается резкое и сильное похолодание: температура будет опускаться до -15 градусов.

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