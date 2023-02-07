На данный момент, по разным данным, погибло до сорока человек.

На юге Перу в результате проливных дождей сошел оползень, похоронив под собой сотни жилых домов.

По данным Aljazeera, армия Перу направила в регион вертолеты с гуманитарной помощью, питьевую воду и мешки с песком.

По разной информации, в результате оползня погибли от 8 до 40 человек, еще несколько пропали без вести. В частности, местное радио RPP сообщает о 40 погибших и 200 разрушенных домах.

Более 4300 человек погибли в Турции и Сирии в результате мощного землетрясения 6 февраля.

Десятки украинцев перестели выходить на связь после землетрясения. Спасательные работы продолжаются. В Турции объявлен траур.

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