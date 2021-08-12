Местами целые регионы "красные" от количества возгораний.

Специалисты NASA создали карту лесных пожаров, которая в реальном времени отображает ситуацию с возгораниями.

Так, по состоянию на 12 августа, огнем охвачены 5 из 6 континентов. Не горит лишь в Антарктиде.

Согласно данным карты, огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия.

В Турции разгорелись мощные лесные пожары, в частности, вблизи популярных среди украинцев курортов в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В сети показали Турцию до и после пожаров.

Пожары в Греции вспыхнули 28 июля. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны.

Лесные пожары в Алжире возникли в горных районах к востоку от столицы страны и уже подобрались к жилым домам. Многим местным жителям пришлось спасаться бегством.

По меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 мирных жителей погибли в результате лесных пожаров к востоку от столицы Алжира. Еще несколько солдат пострадали при тушении пожаров в лесном районе Кабилия.

Осложняет борьбу с огнем сильная жара. Так на сегодня, 11 августа, в Алжире прогнозируется +46 градусов.

Министр внутренних дел Камел Бельджуд заявил, что около 50 возгораний имели "криминальное происхождение".

Как сообщал Погода УНИАН, масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии.

Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары. Пожары уже уничтожили десятки сооружений и выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.

К борьбе с огнем привлекли 5 тысяч пожарных. Местами из-за сильного задымления не видно даже неба и Солнца.

Автор: Екатерина Лиманская