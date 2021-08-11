Из-за пожаров в пострадавших районах нарушено электроснабжение и водоснабжение.

В Греции более 20 деревень эвакуированы из-за бушующего пожара в Гортинии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, пожарные работали всю ночь, чтобы предотвратить распространение огня на жилые районы в районе Гортинии на Пелопоннесе.

Пожары продолжают бушевать в труднодоступной местности вблизи районов Фанараки, Кастраки, Пирри, Лотос, Лиодора, Хрисохори и Дафни.

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В результате стихии были уничтожены большие площади сельскохозяйственных угодий и несколько животноводческих ферм, а также нарушено электроснабжение и водоснабжение.

Властям за один день пришлось эвакуировать 21 деревню в качестве меры предосторожности.

Напомним, пожары в Греции вспыхнули 28 июля. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Как сообщал УНИАН, сводный отряд украинских спасателей прибыл в Грецию 6 августа. А уже на следующий день они ликвидировали отдельные очаги возгораний и спасли два села - Спатари и Метохи.

Автор: Екатерина Лиманская