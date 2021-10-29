Осадки начнутся уже 2 ноября.

Ноябрь в этом году начнется с теплой погоды. 1 ноября в Украине ожидается до +13°...+15°, на Юге местами - до +16°. Но уже со 2 ноября погода начнет резко ухудшаться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 2 ноября, часть Украины зальют дожди, местами пройдут ливни. Осадки ожидаются в западных, а также в Винницкой, Сумской, Харьковской, Луганской и Одесской областях. При этом на западе и севере страны температура опустится до +12°...+14°.

3 ноября дожди ослабнут и переместятся на Левобережье страны. Температура в Украине продолжит постепенно снижаться. На Западе местами будет +9°...+11°, а на Севере - до +13°. Более менее теплая погода сохранится на Юге и Востоке, где столбики термометров покажут +15°...+17°.

Затем, по прогнозу, ожидается повышение температуры. В южных областях возможно потеплеет до +18°...+20°, в западных +13°...+16°, на остальной территории - до +17°. Однако дожди продолжатся. 4 ноября по всей стране ожидается пасмурная погода, местами - небольшие осадки.

Напомним, по прогнозу Укргидромецентра, в этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская