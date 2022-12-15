Завтра, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, часть Украины накроют осадки.

Перед выходными, 16 декабря, на погоду в западных и северных областях Украины будет влиять циклон Erdmute. Он принесет непогоду также в Винницкую область. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу там ожидается мокрый снег с переходом в дождь (потому что потеплеет), порывы ветра до штормовых, снова осложнение ситуации на дорогах", - предупредила синоптик.

Зато на юге Украины, в восточных областях и в большинстве центральных осадков существенных не предвидится, говорит синоптик. По ее прогнозу, температура воздуха завтра будет достаточно высокой, в течение дня ожидается 0...+4 градуса, на юге +5...+9, а в Крыму потеплеет до +12 градусов.

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"В дальнейшем осадки будут прекращаться, однако похолодает: в понедельник-вторник морозы усилятся и ночью даже возможно до -12...-17 градусов. Но и это кратковременно, со среды снова столбики термометров поднимутся вверх", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Украину накрыла непогода

Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве на сегодня объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, в течение дня в столице ожидается сильный ветер.

Из-за снегопада киевские власти обратились к водителям. Их просят не выезжать в город на личных авто из-за снегопада, а также пропускать дорожную технику, которая очищает улицы от снега.

Также из-за непогоды затруднено движение на границе с Польшей. Во Львовской и Волынской областях на пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей.

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