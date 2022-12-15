Ухудшение погоды ожидается уже через несколько дней.

В Украине через несколько дней ожидается ухудшение погоды. Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что к нам идет очередной мощный циклон с грозами и метелями.

"Днем 17 числа в западных, северных областях ожидается сильный мокрый снег, в южных и восточных областях пройдут сильные дожди, а в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные ливни с грозами и шквалами", - спрогнозировал он.

По словам Щедрина, в ночь на 18 декабря грозы сменятся на сильный снег и резко похолодает.

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О похолодании также предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшие дни будет тепло, а перед Николаем, 19 декабря, морозы усилятся.

Изменение погоды в Украине: что говорят синоптики

По данным УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается нестабильная погода со скачками температуры и осадками. В середине недели температура резко повысится, а в конце - снова ожидается похолодание.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, с сегодняшнего дня в Украине ожидается потепление, которое будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни в Украине ожидается аномально теплая погода. Так, по его данным, на выходных, 17 и 18 груадня, температура воздуха ночью окажется в пределах 0...+5 °С, днем +6...+11 °С, а на юге столбики термометров местами будут подниматься до +15 °С.

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