В течение дня в столице ожидается дождь.

В среду, 22 сентября, в Киеве будет холодно и мокро. В течение дня будет идти небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +4°, а днем поднимутся лишь до +7°.

Весь день в Киеве будет пасмурная погода и сплошная облачность.

Ветер немного ослабнет, однако все равно будет достаточно сильным, 4,6 - 5,3 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 22 сентября

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +5°, днем +11°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, ливень.

В Виннице завтра будет +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве завтра - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 22 сентября -сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+11°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +12°.

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Автор: Екатерина Лиманская