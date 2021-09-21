В среду, 22 сентября, в Киеве будет холодно и мокро. В течение дня будет идти небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +4°, а днем поднимутся лишь до +7°.
Весь день в Киеве будет пасмурная погода и сплошная облачность.
Ветер немного ослабнет, однако все равно будет достаточно сильным, 4,6 - 5,3 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 22 сентября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.
В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +5°, днем +11°.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Тернополе 22 сентября ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождик.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, ливень.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, ливень.
В Виннице завтра будет +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве завтра - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+8°.
В Одессе 22 сентября -сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+11°.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +12°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: