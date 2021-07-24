Сегодня, 24 июля, в Украине ожидается отличная погода с комфортной температурой +25°...+28°. По всей стране ожидается небольшая облачность, практически без осадков. Лишь в Житомирской области могут покапать небольшие дождики
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В западных областях будет +23°...+26°, холоднее в сего в Хмельницком.
На севере Украины температура установится на уровне +25°...+26°. В Житомирской области возможны небольшие дожди. На остальной территории - небольшая облачность, без осадков.
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В центре Украины ожидается переменная облачность, местами - облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +25°...+27°. Без осадков.
На востоке ожидается +27°, лишь на крайнем востоке столбики термометров могут подняться до +29°. Также без осадков.
А на юге сегодня будет до +28°, в Крыму воздух максимально прогреется до +26°. Небольшая облачность, без осадков.
Погода в августе
Напомним, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в августе будет жаркой первые две недели. После этого начнется резкое снижение температуры.