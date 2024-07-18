В столице объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В четверг, 18 июля, Киев накрыла масштабная гроза с ливнем. Кое-где наблюдается град, шквалы ветра достигают 15-20 м/с. Как сообщил Украинский гидрометцентр, в столице ожидаются сильные ливни (30-40 мм за 1 час).

Отмечается, что в Киеве объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Метеорологи предупреждают, что такая погода в столице будет удерживаться до конца суток.

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Непогода в Киеве - последние новости

Как известно, накануне по Киеву пронесся мощный ливень. Во второй половине дня 17 июля столицей и регионом пронесся мощный ливень с сильным ветром, а местами и с градом. Жители выкладывают в сети кадры с буйством стихии.

В результате сильных порывов ветра в Гостомеле поломало деревья, одно из которых упало на детскую площадку. К счастью, в тот момент там никого не было. Другое дерево упало на автомобиль.

Также сообщалось, что местами наблюдались локальные потопы на отдельных улицах столицы.

Ранее УНИАН писал, что из-за жаркой погоды в Киеве зафиксировали сразу три рекорда. В частности метеорологи зафиксировали самую высокую температура воздуха столицы за все время проведения наблюдений для этой даты - 36,0°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года на 0,2°С.

Также побит рекорд скорости ветра для этого дня 21 м/с и температуры воды в Днепре в пределах Киева.

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