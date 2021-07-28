Сильные осадки продолжались около получаса.

В Черновцах вследствие внезапного ливня, начавшегося примерно в 16:40 и длившегося около получаса, подтоплена центральная часть города.

Как передает корреспондент УНИАН, в результате сильного ливня на улице Главной в районе центральной площади образовались значительные ручьи воды.

Такая же ситуация с подтоплением улицы Школьной, Богдана Хмельницкого и Гагарина.

Подтоплена также территория железнодорожного вокзала. В частности, вода находится перед вокзалом со стороны улицы Гагарина и на самих путях железной дороги.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в областях Украины в среду, 28 июля. Речь шла о шквалах, грозах и ливнях.

Однако непогоду в Украине обещают и завтра, 29 июля. Практически по всей стране ожидаются ливни, местами - с грозами. Сухо будет лишь в некоторых восточных областях и на юге Украины. В западных областях температура снизится до + 24°...+27°. На остальной территории – жара до + 34°.

Похолодание связано с приходом в Украину северных циклонов Elior и Dirk.

По данным синоптика Наталки Диденко, со второй половины дня среды ливни пройдут в западных регионах, которые затем присоединятся к грозе в центральных областях.

В среду, 28 июля, Украину накроет жара до +34°, при этом во многих областях пройдут дожди, местами - с грозами. Осадки ожидаются на западе, севере и в некоторых центральных областях. На востоке и юге - сухо.

Автор: Николай Кобылюк