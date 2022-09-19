Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов, на местах работают аварийные бригады.

В Черкасской области в результате падения деревьев во время вчерашней непогоды травмированы 3 человека.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"В результате падения деревьев в Золотоношском районе и Черкассах травмированы трое жителей. Кроме того, повреждены шесть транспортных средств, торговый киоск и остановка общественного транспорта. Спасатели за сутки в целом совершили 39 выездов на уборку упавших деревьев", - отметил он.

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Также Табурец сообщил, что на утро остаются обесточенными из-за непогоды 107 населенных пунктов, из них 40 - частично.

"Объекты систем жизнеобеспечения области на данный момент работают в штатном режиме. В то же время на утро имеем 107 населенных пунктов без света, преимущественно из-за срабатывания автоматических устройств. На местах работают аварийные бригады "Черкассыоблэнерго", - отметил он.

Табурец призвал граждан сообщать об оборванных проводах линии электропередач местным властям и не пытаться самостоятельно ликвидировать аварию.

Как сообщал Погода УНИАН, вчера по Украине прокатилась непогода.На Киевщине ливни, грозы и шквальные порывы ветра привели к полному обесточиванию в области 125 населенных пунктов и 189 частичного. На утро остаются без света более 120 населенных пунктов.

Из-за ухудшения погоды на Сумщине погиб один человек, еще восемь получили травмы. В городе Бурынь десятки частных домов остались без крыши, в нескольких - разрушенные стены. Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач. В электроподстанцию попала молния.

Также от непогоды пострадала Хмельнитчина. Там в результате ухудшенных погодных условий были повалены деревья, которые падали на проезжую часть дороги, тротуары, обрывали электролинии, а кое-где падали и на автомобили и домовладения.

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