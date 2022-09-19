в Хмельницкой области непогода наделала бед. Мощный ветер валил деревья и обрывал провода.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Как сообщается, спасатели области совершили более десятка экстренных выездов
"В результате ухудшенных погодных условий были повалены деревья, которые падали на проезжую часть дороги, тротуары, обрывали электролинии, а кое-где падали и на автомобили и домовладения", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, больше всего досталось Хмельницкому и Каменец-Подольскому районам области. К счастью, травмированных и погибших нет. Как отмечается, бригады электриков уже работают над восстановлением электроснабжения.
Как сообщал Погода УНИАН, вчера по Украине прокатилась непогода. В частности, из-за ухудшения погоды на Сумщине погиб один человек, еще восемь получили травмы. В городе Бурынь десятки частных домов остались без крыши, в нескольких - разрушенные стены. Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач. В электроподстанцию попала молния.