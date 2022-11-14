В понедельник, 14 ноября, в Киеве ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в ночь на 14 ноября столбики термометров в столице покажут +3°, а днем воздух прогреется всего до +8°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость будет в пределах 1,4 - 2,2 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное и будет понижаться, 755-757 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +10°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +8°.
В Тернополе 14 ноября ночью будет +4°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+10°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°.
В Виннице сегодня будет +1°...+8°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+6°.
В Одессе 14 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +11°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+4°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+11°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.