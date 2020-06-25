В Ивано-Франковской области из-за наводнения оказались заблокированными 300 человек
В населенный пункт Петрилов можно попасть только вплавь.
Поселок Петрилов Тлумацкого района Ивано-Франковской области из-за наводнения оказался полностью отрезанным, заблокированными остались 300 человек.
Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
В населенный пункт можно попасть только вплавь. Оттуда эвакуировали 14 жильцов, а все остальные остались на ночь, сообщает ТСН.
В селе Нижнев местами вода поднялась на метр за ночь. Особенно большие подтопления возле домов, что расположены близко к реке Днестр.
В целом в Ивано-Франковской области затоплены более 160 населенных пунктов. Повреждено 100 км дорог и разрушено 19 мостов.
Напомним, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровней воды в реках.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+26°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+18 °
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей