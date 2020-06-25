В Ивано-Франковской области из-за наводнения оказались заблокированными 300 человек

10:35, 25 июня 2020
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В населенный пункт Петрилов можно попасть только вплавь.

Повнь на Западе Украины / фото ГСЧС
Повнь на Западе Украины / фото ГСЧС

Поселок Петрилов Тлумацкого района Ивано-Франковской области из-за наводнения оказался полностью отрезанным, заблокированными остались 300 человек.

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В населенный пункт можно попасть только вплавь. Оттуда эвакуировали 14 жильцов, а все остальные остались на ночь, сообщает ТСН.

В селе Нижнев местами вода поднялась на метр за ночь. Особенно большие подтопления возле домов, что расположены близко к реке Днестр.

В целом в Ивано-Франковской области затоплены более 160 населенных пунктов. Повреждено 100 км дорог и разрушено 19 мостов.

Напомним, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровней воды в реках.

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Теги: #погода#наводнение
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