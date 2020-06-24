Разрушенные дороги и мосты: на Закарпатье рассказали об убытках от мощного паводка

В регионе разрушены дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы и мосты.

На Закарпатье рассказали об ущербе от непогоды / фото facebook.com/UA.National.Police

Предварительная стоимость ущерба инфраструктуре от стихии на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров.

«По оперативной информации, больше всего от паводка пострадал Раховский район», - отметил он.

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По словам Петрова, из-за сильных ливней 23 июня произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров. На отдельных участках автомобильных дорог случились переливы паводковых вод, затопление дворов, отключение энергоснабжения, разрушение отдельных участков автомобильных дорог и водохозяйственных объектов.

«Предварительная стоимость инфраструктурных убытков в области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты – 125 миллионов гривен», - отметил председатель Закарпатской ОГА и добавил, что какой ущерб наводнение нанесло домам и домохозяйствам, пока неизвестно, их подсчитывать специально созданы комиссии на местах.

Также Петров осмотрел дорогу государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин за поселком Ясиня. «Здесь река подмыла берег, и часть автодороги обвалились. Движение транспорта на сегодня восстановлено, машины ездят по одной полосе. Дорожные службы, чтобы не произошло большее разрушение дороги, укрепили берег, подсыпали его крупногабаритным камнями», - сообщил председатель Закарпатской ОГА.

В целом, по его словам, негативным последствиям стихии подверглись 12 населенных пунктов в трех районах Закарпатской области.

«На сегодня ситуация контролируется. Уровень воды в верхней части Тисы снизился, переливы через дороги прекратились», - отметил он.

Однако, по его словам, в настоящий момент есть угроза перелива сниженного участка дороги в Хустском районе, пока ведется наблюдение.

«Силы и средства продолжают находиться в состоянии повышенной готовности. Пик паводковой волны проходит в районе Тячева. К концу дня ожидаем, что волна пройдет на территории области по направлению к венгерской границе», - добавил председатель Закарпатской ОГА.

В настоящее время продолжается активное регулирование паводковых вод с помощью шлюзов, каналов и водовыпусков, работает насосная техника.

«После спада уровня воды комиссиями органов самоуправления будет проведено обследование и соответствующий расчет убытков, по результатам чего будем принимать решение об обращении в Кабинет министров Украины о предоставлении помощи и восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры», - резюмировал он.