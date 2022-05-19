Пятница, 20 мая в Украине ожидается теплой. Местами температура будет подниматься до +27 градусов.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха днем подпрыгнет до +18...+24 градусов.
"В западной части завтра будет настоящее лето, +22...+27 градусов", - рассказала она.
По прогнозу синоптика, немного свежее окажется воздух на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине и Черниговщине, +15...+20 градусов.
Также Наталья Диденко предупредила украинцев о ветре 20 мая. По ее данным, на западе и востоке Украины он будет порывистым.
"Дожди возможны в пятницу только на северо-востоке Украины. Однако все же большинство наших областей завтра окажется в сухой воздушной массе", - рассказала она.
Напомним, по прогнозу Владимира Деркача, в этом году лето в Украине будет с погодными сюрпризами. В частности, ожидается резкое изменение погоды, особенно в июле.