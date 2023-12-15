Погода 16 и 17 декабря в Украине будет нестабильной.

На выходных, 16 и 17 декабря, украинцев ждет неустойчивая погода. В субботу ожидаетсся похолодание, в воскресенье нашу страну охватят дожди и мокрый снег, а на западе температура повысится до +4°...+7°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +1°, мокрый снег. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье ночью +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, смокрый нег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха -1°...+3°. В воскресенье температура будет +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +2°...+5°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -4°, днем -3°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Днепре в субботу - небольшвя облачность, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье температура составит -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, -4°...-1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -5°...+2°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -7°, днем +2°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, мокрый снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -5°, днем +1°, мокрый снег.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем до +1°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит +2°, днем +5°.

В Трускавце в субботу пасмурно, сплошная облачность, температура до +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...+5°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +3°. В воскресенье - пасмурно, около "нуля", возможен снег.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +1°...+5°.

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