Жертвами стихии, по данным СМИ, уже стали три человека.

В американском штате Техас на один из городов обрушились сразу три торнадо, что привело к гибели людей. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, большая часть города Перритон осталась в руинах. На данный момент аварийные бригады ищут выживших.

Местные власти пока не могут назвать точное число погибших, однако СМИ сообщают о минимум трех жертвах. Еще десятки людей получили травмы разной степени тяжести: от простых ссадин до коллапса легкого.

Сообщается, что после себя торнадо оставили дома, буквально разорванные на части.

По данным The Watchers, ненастье также бушевало и в других штатах. Серия сильных ураганов пронеслась по югу США, в результате чего более 150 тысяч жителей остались без электричества. Штормы принесли с собой гигантский град размером с теннисный мяч.

Местные власти сообщают о многочисленных разрушенных домах, сорванных крышах и вырванных с корнем деревьях. Прогнозируется, что суровая погода сохранится.

Торнадо в Киеве

В начале июне в Киеве заметили уникальное явление - водяной смерч. Очевидцы сняли торнадо на озере Вербное на Оболони недалеко от парка "Наталка".

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