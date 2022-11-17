По прогнозам, в Украину идет новая порция снега и дождей, а также усилится ветер.

Завтра в Украине ожидается холодная погода с гололедом на дорогах, а в субботу придет новый циклон, который принесет новую порцию осадков и сильный ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, 18 ноября холодная погода будет доминировать повсюду в Украине. В течение дня ожидается максимально от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

"Сырая погода и низкая температура воздуха обусловят кое-где на дорогах гололед", - отметила она.

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По прогнозу синоптика, мокрый снег будет выпадать ближайшей ночью на востоке и во многих центральных областях Украины. Завтра днем мокрый снег ожидается в западных областях, вечером дойдет до Житомирщины и Киевщины.

"В субботу к нам в Украину разминается очередной циклон, поэтому подойдет свежая порция снега, на востоке и юге - дождя. Везде с сильным ветром!"- предупредила синоптик.

Ухудшение погоды в Украине

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в ближайшее время на погоду в Украине будет влиять мощный циклон. В частности, по его данным, будут снегопады, метели, местами грозы и возможен гололед.

По его словам, 17-19 ноября по всей Украине ожидаются очень сильные снегопады, метели, а на юге - дожди, 18-19 числа с грозами. 20 ноября, по прогнозу Щедрина местами еще и возможен гололед. "Даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайшие дни", - предупредил он.

По прогнозам Укргидрометцентрк, в течение 17-18 ноября в Украину придут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см. Местами ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

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