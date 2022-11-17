В большинстве областей температура не поднимется выше +3°, лишь на юге и востоке будет теплее.

В пятницу, 18 ноября, температура в Украине продолжит снижаться. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше +3°, лишь на востоке и юге страны будет теплее. Снег, местами мокрый, ожидается на западе Украины. Также осадки зацепят некоторые северные и Винницкую области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°, снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°, снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -3°, снег.

В Тернополе 18 ноября ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег с дождем.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 18 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

Народные приметы на 18 ноября

18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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