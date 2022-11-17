 Погода в Украине / фото Pixabay

В пятницу, 18 ноября, температура в Украине продолжит снижаться. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше +3°, лишь на востоке и юге страны будет теплее. Снег, местами мокрый, ожидается на западе Украины. Также осадки зацепят некоторые северные и Винницкую области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°, снег.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°, снег.
  • В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -3°, снег.
  • В Тернополе 18 ноября ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег с дождем.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах в пятницу  - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Виннице завтра будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.
  • В Одессе 18 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +10°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-1°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
Погода в Украине 18 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 18 ноября

18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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