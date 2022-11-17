В пятницу, 18 ноября, температура в Украине продолжит снижаться. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше +3°, лишь на востоке и юге страны будет теплее. Снег, местами мокрый, ожидается на западе Украины. Также осадки зацепят некоторые северные и Винницкую области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°, снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Тернополе 18 ноября ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег с дождем.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.
- В Одессе 18 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+12°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
Народные приметы на 18 ноября
18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.