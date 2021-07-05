Дожди сопровождались ураганным ветром, один человек погиб.

Российский курортный город Сочи страдает от обильных осадков и шторма. Уровень воды в реках серьезно поднялся, затоплены улицы в некоторых районах, пансионаты и пляжи.

Как сообщает российский «Интерфакс», в сочинском поселке Кудепста река вышла из берегов и подтопила первые этажи домов. Накануне, 4 июля, ливни вызвали подтопления в Адлерском и Хостинском районах. Дожди сопровождались ураганным ветром. Один человек погиб.

Чрезвычайные службы предупредили, что реки Хорота и Мацеста могут выйти из берегов, население готовят к эвакуации. По имеющимся прогнозам, до конца дня в городе возможны ливни с грозами и шквальным ветром.

В соцсетях и Telegram-каналах тем временем публикуют фото и видео с места событий. На кадрах можно видеть, что вода заливает первые этажи зданий, опустошает пляжи и сносит в море оставленные на берегу катера.

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Автор: Дмитрий Захаров