Ближе к ночи возможен небольшой дождь.

Сегодня, 19 июля, в Киеве впервые за длительное время столбики термометров не поднимутся выше отметки в +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня будет облачная погода с прояснениями. Ближе к ночи ожидается небольшой дождь.

Ветер за день несколько раз сменит свое направление и будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление 742-744 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 19 июля

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, гроза.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 19 июля ночью будет +15°, днем +25°, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.

В Виннице сегодня будет +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня температура воздуха +21°...+33°, небольшая облачность.

В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Херсоне в понедельник ночью +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.

В Запорожье сегодня температура ночью +22°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, почти безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+34°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.

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Автор: Екатерина Лиманская