Сегодня, 19 июля, в Киеве впервые за длительное время столбики термометров не поднимутся выше отметки в +30 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня будет облачная погода с прояснениями. Ближе к ночи ожидается небольшой дождь.
Ветер за день несколько раз сменит свое направление и будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
Атмосферное давление 742-744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 19 июля
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, гроза.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
В Тернополе 19 июля ночью будет +15°, днем +25°, ливень.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.
В Виннице сегодня будет +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшой дождь.
В Полтаве сегодня температура воздуха +21°...+33°, небольшая облачность.
В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
В Херсоне в понедельник ночью +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.
В Запорожье сегодня температура ночью +22°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, почти безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+34°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.
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