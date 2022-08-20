Сильный шторм унес жизни по меньшей мере троих детей. Жертвами ураганов стали жители Италии и Австрии.

В результате мощных ураганов, пронесшихся по регионам центральной и южной Европы погибли 12 человек.

Шторм и ураган пришли на европейский континент вслед за аномальной жарой и засухой, продлившейся несколько недель, сообщает Би-би-си.

По последним данным, сильный шторм унес жизни по меньшей мере троих детей. Жертвами ураганов стали жители Италии и Австрии, а также французского острова Корсика. В основном смертельные случаи связаны с падением деревьев.

На Корсике порывы ветра, достигавшего скорости 224 км/ч, вырвали с корнем деревья, повредили передвижные дома-фругоны и разрушили палаточные стоянки. Местные власти сообщили о смерти 13-летней девочки - ее убило деревом, упавшим на территорию кемпинга.

В результате падения дерева на Корсике погиб 46-летний мужчина. Еще одна женщина скончалась после того, как в ее машину врезалась крыша пляжного домика, сорванная ветром. Еще один мужчина и женщина погибли, находясь в море, в общей сложности 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

Из-за риска ухудшения ситуации почти 13 тыс. человек были эвакуированы из палаточных городков, однако в пятницу утром местные власти заявили, что ночь прошла относительно спокойно.

Местные жители рассказали, что шторм и ураган застали их врасплох: никаких предупреждений от властей не поступало.

"Мы никогда не видели столь сильных ураганов, как этот, можно подумать, что это тропический шторм", - рассказал владелец ресторана на Корсике Седрик Белл.

В Австрии упавшими деревьями убило двух девочек, четырех и восьми лет. Инцидент произошел в южном регионе Каринтия. Мэр региона заявил, что пострадавшая от урагана территория похожа "на поле боя".

В Италии мужчина и женщина стали жертвами упавших деревьев в регионе Тоскана. Сильные ветра пронеслись через Венецию, срывая зонтики с местных кафе на площади Святого Марка и сбивая кирпичную кладку с колокольни собора.

В результате урагана пострадали морские курорты в Тоскане и на севере Лигурии. Региональный лидер Тосканы Эудженио Джани опубликовал видео, на котором видно, как колесо обозрения выходит из-под контроля из-за сильного ветра в Пьомбино.

A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! pic.twitter.com/sVn9OeOfpM — Eugenio Giani (@EugenioGiani) August 18, 2022

В Испании по-прежнему не стихают лесные пожары: остановить возгорания, вспыхнувшие в результате аномальной жары, не могут даже проливные дожди.

За этот год Испания пострадала от 400 лесных пожаров из-за высокой температуры и длительных засушливых периодов, опустошивших более 280 тыс. гектаров земли - в три раза больше, чем в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, 14 августа стало известно, что Европа страдает от сильнейшей засухи, которая может стать самой худшей за последние 500 лет. Самую большую реку Франции Луар местами уже можно перейти вброд.

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