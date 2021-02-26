В небе над Австралией пролетел яркий горящий объект (видео)

18:10, 26 февраля 2021
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Возможно, это обломки китайской ракеты, запущенной в 2019 году.

По словам экспертов, яркое явление над Австралией может быть обломками ракеты / фото Пол Карлиш, ABC
По словам экспертов, яркое явление над Австралией может быть обломками ракеты / фото Пол Карлиш, ABC

В австралийском штате Квинсленд очевидцы сняли на видео яркий объект, летевший по ночному небу.

Ночь превратилась в день: над югом Испании взорвался метеорит (видео)«Сначала я думал, что это метеорит, но потом, когда он раскололся на части, мы решили, что это космический мусор. Было очень увлекательно», — цитирует очевидца Джаспера Наша Reuters.

По словам экспертов, это могут быть обломки ракеты, которые загорелись в атмосфере Земли. Профессор Джонти Хорнер из Центра астрофизики Университета Южного Квинсленда считает, что яркий объект в небе над Австралией появился в результате возвращения частей китайской ракеты, которая в ноябре 2019 года доставляла на орбиту спутник.

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Перевод: Автор: Катерина Комолова

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Теги: КитайракетакосмосАвстралияметеорит
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