Холоднее всего в столице было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +3,4°С.

Май этого года в столице оказался почти на полтора градуса холоднее нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +14,4°С, что на 1,4°С ниже климатической нормы", - сообщили метеорологи.

По их данным, холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +3,4°С, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +25,1°С.

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Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы.

Погода в Киеве

По данным синоптика Натальи Диденко, в столице 2 июня есть вероятность дождя. "Будет еще явно свежевато и ветрено. Температура воздуха максимальная предполагается в пределах +16, +17 градусов", - сообщила синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская