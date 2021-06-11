В результате сильного дождя улицы превратились в реки. Синоптики прогнозируют продолжение ненастья.

В американском штате Вирджиния из-за дождя произошло наводнение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, на штат обрушился внезапный шторм. Улицы затопило всего за 50 минут.

Чрезвычайникам из города Ричмонд пришлось спасать автомобилистов, которых застала стихия. С залитых водой автомобилей они освободили 19 человек.

Поскольку по прогнозам синоптиков, дожди пока не утихнут, спасатели советуют автомобилистам объезжать затопленные участки дорог, и ни в коем случае не пытаться проехать, не зная глубины.

Потопы в Украине

В Украине уже несколько дней города заливает сильными ливнями. Как сообщал Погода УНИАН, Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. А в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

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Раньше Харьков за 15 минут ушел под воду: город затопило и побило градом.

Как сообщал УНИАН, аналогичный потоп произошел в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду. Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Стихия накрыла и Мариуполь. Там пешеходы оказались по пояс в воде, а местами ее уровень достигал трех метров.

В Мелитополе 9 июня разбушевалась стихия, в результате которой улицы города буквально ушли под воду. По словам местных жителей, затопило даже центральные улицы города.

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Автор: Екатерина Лиманская