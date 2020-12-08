Из-за мощного шторма Азовское море вышло из берегов: затоплены десятки баз отдыха (фото, видео)
Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера.
Десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов затопило в курортной Кирилловке в Запорожской области. Из-за непогоды, длящейся почти неделю, море пошло в наступление на береговую линию.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Шторм и мощный ветер гонят воду на сушу. Затопило почти все здания, расположенные на первой линии. Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера, а добраться от одного дома до другого можно только в рыбацкой одежде.
Спасатели утверждают, что море штормит осенью каждый год, поэтому они были готовы ликвидировать последствия. Прогнозируют, что такая погода продержится еще несколько дней.
Затоплена дорога к резиденции Зеленского
В Запорожской области из-за шторма на Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции.
Отмечается, что десятки роликов в соцсетях свидетельствуют: волны прервали единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположено поместье государственного управления делами, закрепленное за президентом Украины Владимиром Зеленским.
Порывы ветра в Кирилловке сейчас достигают 25-30 метров в секунду, а двухметровые волны наступают на берег, перемывая дорогу, которая соединяет материк с заказником.
Затапливаются базы отдыха и кафе на побережье. В воде и опоры линий электропередач.
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