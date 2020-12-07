Волны наступают: мощный шторм на Азовском море отрезал путь к резиденции Зеленского (видео)

Как говорят специалисты, непогода будет бушевать минимум три дня.

На Азовском море продолжается сильный шторм / Фото ГСЧС

В Запорожской области из-за сильнейшего шторма на Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что десятки роликов в соцсетях свидетельствуют: волны прервали единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположено поместье государственного управления делами, закрепленное за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Порывы ветра в Кирилловке сейчас достигают 25-30 метров в секунду, а двухметровые волны наступают на берег, перемывая дорогу, которая соединяет материк с заказником.

Затапливаются базы отдыха и кафе на побережье. В воде и опоры линий электропередач.

Штормовое предупреждение в Украине

Сегодня, 7 декабря, в западных областях Украины и на Приазовье порывы ветра достигнут 17-22 м/с. на акватории Азовского моря - до 30 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.

Что касается Азовского моря, то высота волн сегодня будет достигать 15-20 дм, спасатели предупреждают о быстром обледенении судов и придают такой погодной ситуации II уровень опасности - оранжевый.