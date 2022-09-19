В Украине на сегодня, 19 сентября, объявили штормовое предупреждение.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По словам синоптиков, повсеместно, кроме юга, ожидается сильный ветер.
"19 сентября в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +11°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.
В Тернополе 19 сентября ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, сильный дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +7°...+13°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, ливень.
В Виннице сегодня будет +3°...+16°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+15°.
В Одессе 19 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +9°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +7°...+19°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +18°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +20°.