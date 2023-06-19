Осадки ожидаются на западе и севере страны.

Во вторник, 20 июня, в Украине будет жарким. Практически по всей старане температура поднимется до +26°...+30°, чуть свежее будет на крайнем западе. Местами на западе и в Винницкой области ожидаются небольшие дожди, на севере - грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°, гроза.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°.

В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшаяя облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 20 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+24°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

Приметы 20 июня

20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

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