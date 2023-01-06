Резкое похолодание накроет всю Украину, также придут осадки.

6 января в украинской столице ожидается значительное снижение температуры: с -1°С утром, до -7°С вечером. Ветер 7-12 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.

Об этом сообщает Киевская МВА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра. На дорогах вероятно образование гололеда.

Поэтому водителей призвали учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок частным автотранспортом.

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"Снижение температуры продлится в субботу и воскресенье. Показатели градусников опустятся до -11°С", — говорится в прогнозах синоптиков.

Похолодание в Украине

В пятницу, 6 января, в Украине начнет ухудшаться погода. Температура ближе к вечеру снизится по всей стране, а дожди сменятся на снег и мокрый снег.

Ранее прогнозировалось, что в ближайшие дни Восточную Европу и Азию накроет сильное похолодание, в результате чего температура упадет примерно до -30 градусов.

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