В столице станет прохладнее сразу на 7 градусов.

Неделя для Киевщины началась с высоких значений температуры, ведь поступила теплая воздушная масса из южных широт. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Такая сильная жара, по данным синоптиков, продлится в первой половине недели.

"Однако уже с четверга ожидаем определенную смену воздушных потоков и снижение температуры", - говорят синоптики. Видео дня

Так, по прогнозу, в течение 20 и 21 августа воздух в столице будет прогреваться до +35°, а уже 22 числа столбики термометров максимально повысятся до +28°.

В течение недели, по прогнозу Укргидрометцентра, в столице будет преобладать погода без осадков, лишь днем 22-го числа местами пройдет кратковременный грозовой дождь.

Погода в Киеве - прогноз на 20 августа

Во вторник, 20 августа на Киевщине ожидается небольшая облачность, без осадков. По данным Укргидрометцентра, ветер будет юго-восточный, 3-5 м/с.

Днем по области ожидается сильная жара +35°...+37°, в Киеве также будет очень жарко - до +35°.

В течение 20-22 августа на Киевщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров.

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