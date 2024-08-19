Осадки на этой неделе ожидаются только на западе Украины.

На этой неделе в большинстве областей Украины ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, передает "Метеопрог".

"Под влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения, в Украине ожидается новый период сильной жары", - предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, наиболее высокая температура будет в южных, центральных и восточных регионах.

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"В связи с отсутствием циклонической деятельности и низким содержанием влаги в воздухе, вероятность дождей ожидается незначительной. Кое-где локальные грозовые ливни возможны только в западных областях", - говорит эксперт по погоде.

По его словам, сохранятся условия для дальнейшего развития засухи в Украине.

В понедельник, по прогнозу Кибальчича, в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории будет сухо. Температура днем по всей стране будет +32...+37 °С.

Погода 20 августа

Во вторник в Украине осадков не предвидится, лишь в западной части ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью будет +16...+21 °С, на побережье морей +18...+23 °С. Днем воздух прогреется до +33...+38 °С, а в западных областях будет +28...+33 °С.

Погода 21 августа

В среду в Украине сохранится погода без осадков, лишь в западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, на побережье морей +19...+24 °С. Днем раскалит до +34...+39 °С, в западных областях +29...+34 °С.

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