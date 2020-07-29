Сухо и очень жарко: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на август

В августе в Украине ожидается три пика жары.

Иллюстрация / REUTERS

Погода в августе 2020 в Украине будет жаркой и сухой.

Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Читайте также Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

"Август, в отличие от предыдущих месяцев, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", - сказал он.

По его прогнозам, погода в начале августа окажется продолжением той, которая была в конце июля: комфортная прохлада с небольшими осадками, температура от +22 градусов тепла днем в западных и северных регионах, до +25 в восточных и центральных, и +27 - в южных.

С 1 по 3 августа почти по всей Украине пройдут дожди, местами даже ливни, выпадет до 10 мм осадков. Но они окажутся теплыми, и уже после 5 августа по всей стране начнется быстрое повышение температуры.

Первого в этом месяце пика жары - днем до +35 градусов в тени, а на юге до +37, Украина достигнет к 10 августа. Такая температура продержится всего несколько дней, затем станет прохладнее: днем "всего" +30 в тени, лишь на севере и западе страны - 26-28 градусов тепла.

Второй пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа) и день-два до него и после него в зависимости от региона.

Сразу после Спаса нас ожидает три дня дождей и снижение температуры - до немногим выше +20 градусов. Но 24 августа - в День Независимости Украины - погода обещает быть ясной и комфортной.

Третий пик жары страну накроет к концу августа, но он будет не таким сильным, как два предыдущие: днем всего около +30...+32, сухо.

Напомним, в среду, 29 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.