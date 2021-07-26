В одесском ботаническом саду массово расцвели растения.

В одесском ботаническом саду им. Мечникова массово расцвели растения.

Фото цветущий растений были опубликованы на странице сада в Facebook.

"Какая красота", - пишут пользователи.

Предлагаем и вам посмотреть на эти цветы.

Напомним, ранее в парках Днепра расцвели так называемые мавританские газоны. Особенность таких газонов в том, что они не нуждаются в уходе, и вообще не нуждаются в стрижке. По данным департамента, обильные всходы вытеснили карантинные растения, и уже сейчас первые ароматные цветы привлекают полезных насекомых и птиц.

А в городе Перечин Закарпатской области на площади в восемь гектаров расцвело лавандовое поле. Лавандовая гора в Перечине привлекает сотни туристов своими невероятными видами на окружающие горы, в частности на Полонину Руна, и пряным ароматом цветов. Кроме эстетической красоты лаванда еще и имеет лекарственную функцию.

Автор: Екатерина Лиманская