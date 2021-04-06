На вулкане в Исландии появились трещины, туристов эвакуировали (фото, видео)

10:55, 6 апреля 2021
216
Прослушать
Остановить

Местная власть закрыла доступ к территории вулкана.

На извергающемся в Исландии вулкане Фаградальсфьятлье появились новые трещины.

Об этом сообщает Метеорологическая служба Исландии на своей странице в Twitter.

"Стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов": в Исландии готовятся к извержению вулкана

Новые трещины находятся примерно в 700 метрах к северу от кратера. Длина трещин составляет около 100-200 метров.

Как сообщают метеорологи, уже начали формироваться лавовые поля.

Местная власть закрыла доступ к территории вулкана и эвакуировала туристов.

Извержение вулкана в Исландии: что известно

  • В ночь на субботу с 19 на 20 марта 2021 года на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, длившихся в стране в течение последних двух недель.
  • Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика - в 30 км от места происшествия.
  • В районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не приостанавливала полеты самолетов.
  • Тысячи исландцев пришли посмотреть на извержение вулкана в надежде увидеть лавовые фотнаты и приготовить еду на раскаленной кромке магмы. 
  • Чтобы справиться со скоплением желающих увидеть извержение, власти Исландии проложили 3,5-километровую пешеходную тропу к вулкану и патрулируют территорию, чтобы не допустить попадания людей в опасные районы, загрязненные вулканическими газами.
  • Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Перевод: Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: вулканИсландияизвержениеизвержение вулкана
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
55 %
752 мм
2.8 м/с
3 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь