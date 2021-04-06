На вулкане в Исландии появились трещины, туристов эвакуировали (фото, видео)

Местная власть закрыла доступ к территории вулкана.

На извергающемся в Исландии вулкане Фаградальсфьятлье появились новые трещины.

Об этом сообщает Метеорологическая служба Исландии на своей странице в Twitter.

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Новые трещины находятся примерно в 700 метрах к северу от кратера. Длина трещин составляет около 100-200 метров.

Как сообщают метеорологи, уже начали формироваться лавовые поля.

Местная власть закрыла доступ к территории вулкана и эвакуировала туристов.

Извержение вулкана в Исландии: что известно