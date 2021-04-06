На вулкане в Исландии появились трещины, туристов эвакуировали (фото, видео)
Местная власть закрыла доступ к территории вулкана.
На извергающемся в Исландии вулкане Фаградальсфьятлье появились новые трещины.
Об этом сообщает Метеорологическая служба Исландии на своей странице в Twitter.
"Стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов": в Исландии готовятся к извержению вулкана
Новые трещины находятся примерно в 700 метрах к северу от кратера. Длина трещин составляет около 100-200 метров.
Как сообщают метеорологи, уже начали формироваться лавовые поля.
Местная власть закрыла доступ к территории вулкана и эвакуировала туристов.
На территории исландского вулкана образовался новый многометровый разлом
Извержение вулкана в Исландии: что известно
- В ночь на субботу с 19 на 20 марта 2021 года на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, длившихся в стране в течение последних двух недель.
- Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика - в 30 км от места происшествия.
- В районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не приостанавливала полеты самолетов.
- Тысячи исландцев пришли посмотреть на извержение вулкана в надежде увидеть лавовые фотнаты и приготовить еду на раскаленной кромке магмы.
- Чтобы справиться со скоплением желающих увидеть извержение, власти Исландии проложили 3,5-километровую пешеходную тропу к вулкану и патрулируют территорию, чтобы не допустить попадания людей в опасные районы, загрязненные вулканическими газами.
- Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.
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