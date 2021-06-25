В Ривненской области установлен температурный максимум / фото ua.depositphotos.com
В Ривненской области синоптики зафиксировали температурный максимум за последние 75 лет - там столбики термометров поднялись до +35 градусов, о кое-где термометры показывали и +42.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, чрезвычайники объявили высокий класс пожарной опасности. Люди спасаются от жары под кондиционерами и в водоемах.
Страдают от высокой температуры и животные. Чтобы им было где напиться, зоозащитники установили в городе ведерки с водой.
В Ривненской области установили рекордную жару за последние 75 лет
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