Местами столбики термометров поднимались до +42 градусов.

В Ривненской области синоптики зафиксировали температурный максимум за последние 75 лет - там столбики термометров поднялись до +35 градусов, о кое-где термометры показывали и +42.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, чрезвычайники объявили высокий класс пожарной опасности. Люди спасаются от жары под кондиционерами и в водоемах.

Страдают от высокой температуры и животные. Чтобы им было где напиться, зоозащитники установили в городе ведерки с водой.

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Автор: Екатерина Лиманская