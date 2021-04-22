Сегодня, 22 апреля, в ближайший час в Киеве ожидается гроза с сохранением до конца дня, местами град.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.
Прогноз погоды в Киеве на 22 апреля: данные погоды УНИАН
В четверг, 22 апреля в столице ожидается практически безоблачная погода.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +6°.
Практически весь день будет безоблачно.
Ожидается ветер со скоростью до 5,4 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
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