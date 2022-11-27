По всей стране сегодня ожидается плюсовая температура.

В последнее воскресенье ноября в Украине ожидается пасмурная погода с дождями, мокрым снегом и просто снегом. Осадки ожидаются везде, кроме большинства южных и западных областей. Температура в течение дня будет в пределах 0°...+6°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +6°. На остальной же территории ожидается холодная погода, +1°...+3°. Пасмурно. В Черновицкой области ожидаются небольшие дожди, а в Волынской и Ривненской - снег.

В северных областях Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров покажут всего 0°...+2°. Местами ожидается мокрый снег или снег.

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В центре Украины будет от +1° до +6°. Пасмурно, сплошная облачность. Ожидаются дожди и мокрый снег.

Жителей востока Украины сегодня также ждет пасмурная и мокрая погода. Здесь температура днем поднимется до +3°...+4°, пройдут небольшие дожди, а в Харьковской области вероятен мокрый снег.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Столбики термометров покажут +4°...+6°. В Крыму и в Запорожской области ожидаются небольшие дожди.

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